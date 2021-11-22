وكيل «الشيوخ»: مناقشة تقرير «إصلاح الهيكل الضريبي» يؤكد أهمية عودة الغرفة البرلمانية الثانية

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قال النائب بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، إن الدور الهام للمجلس من خلال مناقشته للتقرير البرلماني عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، أحمد سمير، حول إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، يؤكد مدي أهمية التعديلات الدستورية التي أقرت عودة الغرفة البرلمانية الثانية.

وأضاف «أبوشقة» أن ما حدده الدستور والقانون المنظم من اختصاصات لمجلس الشيوخ يقدم دلاله واضحة على دوره الهام والمؤثر في فن التشريع، لنكون أمام معالجة تشريعية واقتراحات برغبة.

و وجه أبوشقة، تحية لمقدمي الاقتراحات برغبة، وتابع أن ما تضمنه التقرير البرلماني يحقق الغاية المنشودة لجذب مزيد من الاستثمارات، بأن نكون أمام ضمانات وحوافز، ويراعي ما هو مستقر عليه في هذا الشأن في النظم المقارنة.

وأشار النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى اهمية التعاون بين مجلس الشيوخ والحكومة في شأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية، وقال إنه مثالا يحتذي به في التطبيق، وأن مقدمي الاقتراحات ومناقشات اللجنة استطاعت حل مشاكل غير عادية، حتي أصبح حاليا كل من في البورصة يعلم ما له وما عليه.

و أضاف إن هناك معلومات للأسف منقولة بالخطأ في الشارع، وهذه الشائعات ليست ذات تأثير حميد.

و أشاد الخولي، بوزير المالية خلال المناقشات حول القضية قائلاً: «مش متخيلين السلاسة في حل هذه الموضوعات.. حاجات كثير ممكن تحل في زمن قصير،و بشكر الحكومة واللجنة».