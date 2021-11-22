«مع السلامة يا أم ضحكة حلوة».. ريهام حجاج تنعى أسماء مصطفى بكلمات مؤثرة

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بكلمات مؤثرة، حرصت الفنانة ريهام حجاج على نعي الإعلامية أسماء مصطفى التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرت «حجاج»، صورة لإعلامية الراحلة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة :«حزن حزن حزن حزن حزن حزن مع السلامة يا أم ضحكة حلوة وقلب أبيض وروح طاهرة وجميلة، مش مصدقة إني بكتب الكلام دا عشان انت ما باقتيش موجودة».

وتابعت: «اللهم لا اعتراض على إرادة ربنا إن لله وإن إليه راجعون، اللهم ادخلك فسيح جناته برحمته وبأعمالك الحلوة واحترامة وطيبة قلبك».

وفي السابق، أشارت الإعلامية إلى أن معركتها مع السرطان «معقدة»، كما اعتذرت عن عدم الظهور أثناء تراجع حالتها الصحية.

وقالت لمتابعيها، عبر «فيسبوك»: «شكري لكل الناس الجميلة على الصفحة، ردا على سؤال تسأله كتير جدا هو أنا ليه مش بحكي تجربتي وتفاصيل المعركة مع المرض اللعين مع إن في ناس كتير عملت كده وإن ده مهم علشان غيري يستفيد؟».

واستكملت: «الإجابة ببساطة أني طبعا مقتنعة ومدركة أهمية أن مريض السرطان بيقدر يفيد غيره بتجربته وبيكون فعلا فيها أمور كثيرة وأحيانا معقدة جدا».