الإسكندرية «تغرق في شبر مية».. الأمطار تحبس المواطنين وأول وفاة بسبب «المكنسة» (صور)

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ساهمت الاحوال الجوية السيئة التي تزامنت مع نوة المكنسة، وهطول الامطار بغزارة على جميع مناطق الاسكندرية في تعرض المحافظة للغرق خاصة في الأنفاق وأسفل الكبارى وطول الكورنيش، فيما اضطر المواطنون إلى البقاء في منازلهم لعدم تمكنهم من الانتقال إلى أشغالهم وكذا قضاء مصالحهم.

وتواصل موجة الطقس السيئ، ضرب الاسكندرية لليوم الرابع على التوالى، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وشهدت شوارع الاسكندرية اليوم ارتباك مرورى كبير خاصة في الخطوط الموصلة إلى وسط المدينة مثل المنشية وبحرى والرمل وكذا شرق الاسكندرية، واضطر السائقون إلى تغيير خطوط سيرهم هربا من اماكن تجمع المياة التي شملت عدة مناطق على مستوى الاسكندرية.

ولقي شاب مصرعه إثر إنهيار سقف عقار قديم، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها الاسكندرية، وتلقي قسم شرطة اللبان بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد سقوط سقف عقار بشارع الخديوي بمنطقة اللبان، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من 4 طوابق مساحة 100 متر، وخالي من السكان، عدا شقة واحدة، وسقوط سقف الطابق الأول علوي.

أسفر الحادث عن وفاة «محمد فتحي» 27 سنة، أثناء نومه حيث سقط عليه السقف ليسقط بسريره داخل محل إطارات سيارات مغلق بالطابق الأرضي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من كسر باب المحل واستخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة كوم الدكة، فيما تبين من التحريات نجاة شقيقه الذي تصادف تواجده خارج المنزل وقتها.

وأعلن محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة الثلاثاء طلاب فقط، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك لتمكين الأجهزة التنفيذية من تصريف جميع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي شهدتها المحافظة اليوم والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي.

ووجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتنبيه على انتظام حضور المعلمون بالمدارس وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم وذلك من أجل تجهيز المدارس والتأكد من عدم وجود أي معوقات تعوق سير العملية التعليمية لليوم الدراسي المقبل.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتقليل التحرك بالسيارات الخاصة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وذلك للسماح لسيارات الصرف الصحي من التحرك بسهولة لرفع وإزالة جميع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ غير المتوقعة.

وقدم محمود قاسم، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، بيان عاجل وطلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالى لتوجيهه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن تصريح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالأستعداد التام لمواجهة الطقس السئ الذي تمر به المحافظة وهو ما لم يحدث على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، مما أدى إلى شلل الحركة المرورية بعموم المحافظة، وكذا عدم تعطيل الدراسة.

وقال «قاسم»، أن البيان العاجل يأتى في إطار حرصه الدائم على متابعة كافة المشكلات الخاصة بالدائرة الرابعة، خاصة ومحافظة الإسكندرية عامة، وضرورة النهوض بكافة خدمات البنية التحتية لمواطنى محافظة الإسكندرية «عروس البحر المتوسط» ولزوم عودتها لسابق عهدها ورونقها الذي فقدته، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التراخى في مصلحة المواطنين وتعريض حياة أبنائنا للخطر.