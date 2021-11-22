22 باحثا من الصومال يزورون مركز التنمية المستدامة بمطروح

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زار مركز التنمية المستدامة لموار مطروح 22 باحثا وخبيرا من دولة الصومال من مشروع «سواليم» الخاص بإعادة وترميم البيانات والقواعد المعلوماتية الخاصة بالعملية التنموية في الصومال والممول من منظمة الأغذية والزراعة «FAO» .

وذلك لحضور برنامج تدريبي تحت عنوان الإدارة المتكاملة للأراضي والموارد المائية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وذلك بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري ،

والذي نظمه الدكتور محمد الحجري – أستاذ مساعد صيانة الأراضي والدكتور احمد يوسف أستاذ الجيوفيزياء بشعبة الأراضي بمركز بحوث الصحراء والدكتور محمد سالم رئيس مركز البحوث التطبيقية نائبا عن المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

حيث قدم الدكتور محمد سالم مدير المركز البحوث التطبيقية عرض عن الدور الذي يقوم به مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في تقديم الخدمات للمزارعين في مجال التنمية الزراعية وانشطة حصاد المياه وتضييق الفجوة المائية وزيادة المخزون المائي من مياه الأمطار ،

وكذا تنمية مناطق السقوط المطري وتخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات البدوية بمطروح ونشر التقنيات الحديثة للاستغلال الامثل للموارد الطبيعية المتاحة بهذه المجتمعات .

والعمل على توفير مصدر ري مستدام ليشكل استمرارية في ري المزروعات واستصلاح واستزراع الوديان في فترات الجدب ونقص معدلات سقوط الامطار وتحسين حالة المراعي الطبيعية والثروة الحيوانية والإنتاج النباتي،

وتشجيع المجتمعات المحلية للمحافظة على الموارد الطبيعية من التدهور وحماية البيئة ومكافحة التصحر واﻹستقرار وتقليل الهجرة إلى المناطق المأهولة بالسكان ورفع قدرات ومهارات المرأة البدوية عن طريق التدريب على الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد رئيس مركز البحوث التطبيقية ان المركز يعتمد في تنفيذ خططه على منهجية المشاركة الشعبية الكاملة للمجتمعات المحلية «42 مجتمع محلي» «التخطيط بالمشاركة»طبقاً للموقع الجغرافي والتركيب القبلي والموارد الطبيعية المتاحة .

حيث يقوم كل مجتمع محلى باختيار ممثليه في لجنة المجتمع المحلى والتي تعتبر حلقة الوصل بين الفنيين بالمركز وأعضاء المجتمع لوضع خطة عمل تعكس رؤيته في تحديد معوقات التنمية وقراراته في ترتيب أولوياته،

ووضع معايير لاختيار المستفيدين من الأنشطة التنموية وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج العمل سنوياً مع الاستمرار في بناء وتطوير قدرات المجتمعات المحلية