غرفة الجلود: زيادة الاستثمارات في صناعة المكونات والاهتمام بالتصدير والتدريب على رأس الأولويات

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قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إن الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة، ستشهد تضافر الجهود للإرتقاء بالقطاع ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي أمام المستورد، فضلا عن إستكمال الجهود المبذولة لرفع الأسعار الإسترشادية للفوندي والأحذية والمصنوعات الجلدية المستوردة والتعاون مع الجهات المعنية لوقف التهرب الجمركي ومواجهة ظاهرة التهريب.

وأضاف أن الغرفة ستعمل خلال الدورة الجديدة على زيادة الإستثمارات في صناعة المكونات والإكسسوارات ومستلزمات الإنتاج لصناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية لتصبح بديلا للمستورد مما يساهم في الحد من الواردات وتوفير العملة الصعبة.

وتابع أن غرفة صناعة الجلود ستضع التدريب على رأس أولوياتها من خلال العمل على تطوير أقسام الجلود بالتعليم الفني وكذلك التدريب المهني لتوفير عمالة فنية ماهرة للقطاع بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة.

وأكد أنه سيتم العمل أيضا على إنشاء مركز الموضة والدعم الفني وربطه بمراكز الموضة العالمية حتى يستطيع أصحاب المصانع الاطلاع على كل ماهو جديد في هذه الصناعة على مستوى العالم .

وأوضح السمالوطي أن الغرفة سيكون لها دوراً بارزا في زيادة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية وذلك بالتعاون مع المجلس التصديري للجلود ومكاتب التمثيل التجاري والحصول على أكبر دعم للمعارض الخارجية المستهدفة وتنشيط البعثات التجارية الترويجية مما يساعد على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية عالمياً.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود أن الغرفة ستهتم خلال الدورة الجديدة أيضاً بجذب التوكيلات العالمية للتصنيع في مصر والتوسع في التصنيع لحساب الغير للإستفادة من الطاقات الإنتاجية الموجوده والغير مستغلة بالقطاع، فضلاً عن التعاون مع شعبة الأحذية بالغرف التجارية لتفضيل المنتج المحلي على المستورد في منافذ البيع وإقامة معارض محلية للبيع للجمهور في المحافظات.

وأوضح أن الغرفة ستركز أيضاً على مساعدة القطاع غير الرسمي على الإنضمام للمنظومة الرسمية والحصول على عضوية غرفة صناعة الجلود لل…

للإستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تمنحها الدولة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشارات القانونية والمحاسبية للزملاء أعضاء الغرفة .

وأشار إلى أن غرفة صناعة الجلود ستحرص على توفير برنامج رعاية صحية مناسب لأصحاب المصانع والورش والعاملين بها مع أحد جهات التأمين الكبرى .

وقال السمالوطي إنه سيتم التنسيق مع الحكومة لوضع أفضل المعايير والاشتراطات للمصانع التي يتم انشائها في مدينة الروبيكي حتى تكون نقلة نوعية للتطوير وليست انتقال جغرافي فقط

وأشار إلى أن الغرفة ستوقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتسهيل حصول أعضاء الغرفة على قروض صناعية ميسرة بفائدة مخفضة.