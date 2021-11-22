السفير البرازيلي: فتح خط طيران بين القاهرة وساو باولو يساعد على زيادة التعاون التجاري والسياحي

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أكد السفير البرازيلي في القاهرة، أنطونيو باتريوتا، أن فتح خط طيران مباشر بين القاهرة – ساو باولو، سوف يساعد في زيادة التعاون التجاري والسياحي والثقافى بين البلدين.

وأشاد السفير بعمق العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية، جاء ذلك خلال الندوة، التي نظمها مركز الحوار للدراسات السياسية تحت عنوان «مصر والبرازيل شراكة من أجل المستقبل»، التي أداراها محمد طلعت.

وأكد طلعت أن العلاقات بين البلدين تتميز بالتفاهم والتعاون على مدار السنوات الماضية، فقد ترسخت تلك العلاقات منذ القرن التاسع عشر، مشيرا إلى أن زيارة نائب رئيس جمهورية البرازيل إلى القاهرة في سبتمبر الماضي جاءت لتؤكد على عمق هذه العلاقات وأهميتهـا.

وجاءت الندوة في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية البرازيلية من تطورات مشهودة استنادًا إلى علاقات تاريخية عريقة، أفرزت تعاونًا مثمرًا وبارزًا في مختلف المجالات؛ السياسية والاقتصادية والثقافية كان أخرها زيارة «هاميلتون موراو» نائب رئيس جمهورية البرازيل إلى القاهرة في 28 سبتمبر الماضي.