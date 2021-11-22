«بعض تعليقات السوشيال ميديا لمرضى نفسيين».. ملخص تصريحات نوال الزغبي في «أهلا وزحما»

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لاقتراحات اماكن الخروج

قالت المطربة نوال الزغبي خلال استضافتها في حلقة خاصة من برنامج «أهلا وزحما» مع باسم كميل وسارة المنذر على محطة راديو إنرجي، أمس، العديد من التصريحات المهمة والجريئة، نرصد في السطور التالية ملخص تلك التصريحات:

- قررت الاتجاه لعالم «الفاشون» وسوف أقوم بعمل خط إنتاج لملابس من تصميمي.

- أكره النميمة، ولا أهتم بالشائعات مافي إشاعة بتفرق معي، أصعب قرار في حياتي كان الانفصال عن زوج، وكنت «قوية» بالقدر الكافي لاتخاذ هذا القرار.

- أطرح أخر أغنيات ألبومي ديسمبر المقبل، أحضر لثلاث أغنيات مع عمرو مصطفى، ومثلهم مع أحمد الزعيم وأحمد حسن راؤول.

- حريصة على متابعة جمهوري على السوشيال ميديا بنفسي، خاصة تويتر ثم انستجرام، وبعض التعليقات يكتبها مرضى نفسيين بشفق عليهم«.

- أرغب في خوض تجربة التمثيل، وبخاف منها مش ملعبي، التمثيل في الفيديو كليب يختلف تمامًا عن التجربة الكاملة.

- أتمنى تقديم مسلسل قصير يتكون من 8 حلقات على الأكثر، ويكون موضوعه مهما بالنسبة لي مثل موضوع عن الموضة أو المجال الفني.

- ندمت على عدم غناء أغنية «قول رجعت ليه يا حبيبي» التي غناها الفنان حسين الجسمي وحققت نجاحا كبيرا.