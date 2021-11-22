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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد الكويت

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد الكويت ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد الكويت
استعرضا أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد الكويت

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

ونقل الشيخ مشعل الصباح خلال الاتصال بسمو ولي العهد، تحيات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقد اطمأن سمو ولي العهد على صحة أمير الكويت، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.

وشهد الاتصال، استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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