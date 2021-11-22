أسرة سهير البابلي خلال مراسم الدفن: «ساهمت في نشر الإسلام السمح»

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حرص الحاضرون بجنازة الفنانة سهير البابلي الوقوف على مدفنها وترديد بعض الذكر والدعاء لها، حتى آخر لحظة خلال المراسم.

كما حرص الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، إلقاء خطبة خلال مراسم دفن الراحلة، مُبشرا الحضور بأن القبر ليس فقط كما نعلم بأنه ظلمة ووحشة ولكنه أيضا روضة من رياض الجنة كما أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: «القبر أيضًا يكون روضة من رياض الجنة، هكذا وصف الرسول، كيف يكون القبر روضة التسبيح، كانت»البابلي«قد ساهمت في تحفيظ ابنتها القرآن الكريم، ونشر الإسلام السمح السهل الجميل الرائع، عاشت مُحبة لله ورسوله، وكانت صابرة في مواقفها، فالقبر أيضا قد يكون على صاحبه نور في ذكره وقربه وشكره لله، وليس كما يصفونه فقط بيت الوحشة والظلمة، ولكنه روضة من رياض الجنة، هم يروها قبور ولكننا نراها قصور بصلاتهم وبكل معنى جميل للحياة».

وتابع: «ما أروع أن نقدم لأنفسنا في مثل هذه المواقف أن نجعل العمل الصالح يسبق قبورنا وأن نجعل حبنا وصدقنا لله بكثرة قربنا، هي كانت تحب الفقراء وحريصة على الفقير في عمرها، الأن يقابلها صومها لربها وصلاتها ومحبتها لرسول الله، وكل عمل طيب هي قدمته في حياتها».

كما دعى لها في ختام حديثه قائلا: «اللهم إننا نشهد أنها كانت قارئة وخاتمة للقرآن الكريم، اللهم أجمع بينها وبين رسول الله واسقيها من حوض الكوثر شربة لا تظمأ بعدها أبدًا».