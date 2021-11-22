مصرع مرضين بكورونا في حريق بمستشفي خاص بالمهندسين ( القصة الكاملة )

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لقي شخصين مصرعهما داخل مستشفي خاص بالمهندسين، وذلك نتيجة نشوب حريق داخل إحدي غرف العناية المركزة بالمستشفي، وتم نقلباقي المرضي إلي مستشفي إمبابة العام ومستشفي الشروق.

وكان سكان منطقة شارع أحمد عرابي بالمهندسين في الساعة الثامنة صباحًا علي دخان حريق يخرج من نوافذ المستشفي الخاص،وحاولوا الدخول للمستشفي لانقاذ المرضي، لكن الدخان والنيران منعتهم من الدخول، وأبلغوا الحماية المدنية.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد نشوب حريق بمستشفى بمنطقة العجوزة، وعلي القور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده.

وأسفر الحريق عن مصرع 2 من المرضي كانا محجوزان بغرفة العناية المركزة، مصابان بكورونا، أحدهما سيدة مسنة سودانية الجنسية،والأخر شقيق الفنانة تيسير فهمي، و أصيب اثنين آخرين.

وفرضت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط الحريق، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب ومنعوا امتدادها إلى مناطق متفرقة من المستشفى،وتم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحريق أن ماسا كهربائيا بجهاز طبي أدى إلى نشوب الحريق ،وباشرت النيابة العامة التحقيقات واستمعت لاقوال مدير المستشفي و عدد من العاملين بداخلها.

وتم انتداب المعمل الجنائي لفحص اثار الحريق، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماسا كهربائيا بأحد الاجهزة الطبية.

وعقب السيطرة علي الحريق وإخلاء المستشفي، تم إغلاقها لمتابعة التحقيقات، وتم إعادة فتح الطريق بمحيط المستشفيمرة أخري أمام حركة المرور.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.