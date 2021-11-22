لوفاة والده..بطل «ڨدحة» يتغيب عن العرض العالمي الأول لفيلمه في «القاهرة السينمائي»

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أعلن المخرج التونسي أنيس الأسود أن «قدحة» الطفل ياسين الترمسي الذي يقوم بدور رئيسى بالفيلم سيتغيب عن حضور العرض العالمي الأول للفيلم نظرا لوفاة والده بعد فترة صراع مع المرض، ويعيش ياسين حاليا حالة حداد.

يذكر أن «قدحة» هو التجربة التمثيلية الأولى لياسين الترمسي، لكن سبق أن تعامل معه المخرج أنيس الأسود في فيلم تسجيلي عن أسرته وتوسم الموهبة فيه، فاختاره لبطولة الفيلم بالاشتراك مع الطفل أحمد زكريا شيبوب. يحكي الفيلم عن «ڨدحة» 12 عاما الذي يتعرض لحادث سير يدخل على إثره للمستشفى، تتلقى والدته «بركانة» مساعدة «مليكة» و«معز» فيغطيان مصاريف المستشفى ويوفران لعائلتها المحتاجة مسكنا ، ويلتقى «ڨدحة» بابنهما الوحيد «أسامة» 11 سنة، فتنشأ علاقة صداقة متينة بين الطفلين.. ثم يكتشف خلالها «ڨدحة»سر تغير مستوى عيش عائلته فتنقلب حياته رأسا على عقب وتتوالى الأحداث.

ويعد «قدحة» الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجه أنيس الأسود بعد مسيرة دامت لأكثر من 25 عام من أفلام تسجيلية وروائية قصيرة تصيد خلالها العديد من الجوائز في أهم المهرجانات العالمية والذي يعتبره المخرج تتويجاً لسابقة اعماله المهـتـمة بقضايــا اليـافعـين والأطفال والفئـات المهمـشة.