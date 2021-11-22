نادية الجندي عن سهير البابلي:لن تعوض..ولقاءاتنا كانت دائما أثناء أداء مناسك العمرة

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حالة من الحزن الشديد تعيشها النجمة نادية الجندي على رحيل الفنانة سهير البابلي، بعد صراع مع المرض، وأكدت «نادية» أن سهير البابلي فنانة من الصعب تعويضها، فهي إحدى نجمات الزمن الجميل الملتزم المخلص لعمله ولفنه وقدمت العديد من الأعمال الجميلة والجيدة والقيمة التي لن ينساها أي شخص، فنها الحقيقي الذي قدمته لن يموت أبدًا وسيظل باقيًا مدى العمر.

وأضافت: «سهير البابلي لم تكن رائعة فقط على المستوى الفني وإنما أيضا كانت كذلك على المستوى الإنساني من حيث الرقي وحب زميلاتها، كانت بيننا صداقة جيدة ربما لم نكن نلتقي بسبب تركيزها في المسرح وتركيزي في السينما، أما العلاقة الإنسانية كانت جيدة وطيبة دوما، كنت اسأل عنها وتبادلني هي أيضا السؤال أحيانا كنا نلتقي في أثناء أداء مناسك العمرة.