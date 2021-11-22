  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كان داخل بيتعالج من كورونا.. وفاة شقيق الفنانة تيسير فهمي في حريق مستشفي المهندسين

Print
كان داخل بيتعالج من كورونا.. وفاة شقيق الفنانة تيسير فهمي في حريق مستشفي المهندسين كان داخل بيتعالج من كورونا.. وفاة شقيق الفنانة تيسير فهمي في حريق مستشفي المهندسين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شقيق الفنانة تيسير فهمي مصرعه، وذلك داخل مستشفي خاصة بالمهندسين، نتيجة نشوب حريق داخل إحدي غرف العناية المركزة بالمستشفي، وتم نقل باقي المرضي إلي مستشفي إمبابة العام ومستشفي الشروق. وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد نشوب حريق بمستشفى بمنطقة العجوزة.

وعلي القور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده.

وأسفر الحريق عن مصرع إثنين من المرضي كانا محجوزان بغرفة العناية المركزة، مصابان بكورونا، أحدهما سيدة مسنة سودانية الجنسية،والأخر شقيق الفنانة تيسير فهمي، و أصيب اثنين آخرين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة