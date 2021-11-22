كان داخل بيتعالج من كورونا.. وفاة شقيق الفنانة تيسير فهمي في حريق مستشفي المهندسين

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لقي شقيق الفنانة تيسير فهمي مصرعه، وذلك داخل مستشفي خاصة بالمهندسين، نتيجة نشوب حريق داخل إحدي غرف العناية المركزة بالمستشفي، وتم نقل باقي المرضي إلي مستشفي إمبابة العام ومستشفي الشروق. وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد نشوب حريق بمستشفى بمنطقة العجوزة.

وعلي القور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده.

وأسفر الحريق عن مصرع إثنين من المرضي كانا محجوزان بغرفة العناية المركزة، مصابان بكورونا، أحدهما سيدة مسنة سودانية الجنسية،والأخر شقيق الفنانة تيسير فهمي، و أصيب اثنين آخرين.