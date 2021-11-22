النيابة ب«احداث المنصة» قدمت مذكرة بتلفيات «حديقة الزيتون» و«الإسعاف»

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قدمت النيابة في بداية محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و77 آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث المنصة» أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى. مذكرة الإدارة العامة لأمانة قطاع الأمن المركزي ،والتى تفيد وجود تلفيات بقيمة 13554 جنية وتم إضافة 10% مصروفات إضافية لتصبح القيمة 14910 جنية.

كما قدمت النيابة مذكرة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والمتضمن أنه طبقا للتلفيات التي أثبتها مدير حديقة بستان الزيتون وقت الأحداث وجود «كسر في أسوار حديدية لعدد 3 باكيات حديد، وتم لحامهم بمعرفة ورش الهيئة، وكسر بوابة حديدية صغيرة وتم لحامها بمعرفة ورش الهيئة، وإتلاف في خط مياه الري بجزء من الحديقة بيانه هو 5 مواسير بلاستيك قيمتها 1200 جنية و4 محابس حديد قيمتها 400 جنية و5 كوع بلاستيك قيمتها 125 جنية بإجمالي 1725 جنية».

وقدمت النيابة مذكرة هيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان، موضحة أن السيارة رقم أ ب د 843 كان بها كسر فة الزجاج الأمامي والمرايا اليسرى وقيمة الإصلاح 3129 جنية، والسيارة رقم ل ه د 953 والسيارة ب ت د 623 فإنه قد تبين أنه من البحث على نظام إدارة الأسطول الإسعافي أنها غير تابعة لأسطول سيارات الإسعاف

وواجهت المحكمة في أولى جلسات المحاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، وباقي المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم إلا أنهم أنكروا.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تولى قيادة في جماعة أسّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذًا لغرض إرهابي.