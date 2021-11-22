جدل في «خطة النواب» حول «التنمية المستدامة» في «التخطيط العام للدولة».. والوزيرة: دستوري

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بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة. وشهد اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، جدلا حول المادة الأولى من قانون التخطيط العام للدولة والتي تنص على «مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة ٢٠١٨ بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شـأن الخطة العامة للتنمية الاقتصـادية والاجتماعية السـنوية، والمتوسـطة وطويلة الأجل، ومتابعة تنفيذها، وتشـمل هذه الخطط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة. ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق له بعبارة خطط التنمية المستدامة».

وطالب أعضاء اللجنة بتعديل المادة وحذف التنمية المستدامة، واوضحوا انها تتعارض مع الدستور الذي ينص عىل مسمى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وليس التنمية المستدامة، بينما اكد المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، على تمسك الحكومة على بالنص المقدم منها.

.و قال «فؤاد»: «الخطة المتوسطة وطويلة المدى هي خطة مستدامة ولا احد يختلف على ذلك وهذا لا يتعارض مع النصوص الدستورية ونص المادة» ١٠١ «من الدستور والتي تستحدث عن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ان النص الدستوري ينص على مسمى الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا لا يتعارض مع خطة الدولة نحو نظام التنمية المستدامة والتي تتماشي مع رؤية مصر ٢٠٣٠، واضافت: «نتحدث عن قضية الاستدامة وخطة الحكومة تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئى لانها خطة تشاركية تؤثر النمو على التشغيل».

وأوضحت «السعيد» ان مسمى الخطة يراعي الاهداف التي تسعى الحكومة اليها فهي تسعى إلا تتاكل ثمار النمو. وتابعت: «في الوقت الذي تهتم فيه الحكومة بالبعد الاقتصادي لا تتجاهل الاهداف الاجتماعية عندما تتحدث عن الاهداف الاقتصادية».

وقالت: «الحكومة تسعى لتحقيق اهداف النمو بالتزامن مع إتخاذ خطوات تستهدف خفض معدلات الفقر وتحقيق استقرار الاسعار ولا تتجاهل الزيادة السكانية، والاستدامة هي اساس اهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ وكان اسمها التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانما الان نتحدث عن التنمية المستدامة ونحن نتواكب مع التغييرات التي يشهدها العالم في ترتيب الاولويات ولا يمكن العودة سنوات للوراء».

واضافت ان مصر وضعت خطة الاستدامة في المعايير البيئية من خلال المشروعات الخضراء وندرب المسؤولين في الوزارات لتكون الخطط خضراء لنحافظ على المعايير البيئية.

واشارت وزيرة التخطيط إلى ان القانون ينظر للمستقبل من خلال الاستثمارات العامة والكبيرة وهو قانون للمستقبل ويراعي مستجدات كثيرة ومسمى خطط الاستدامة هي قضية الدولة المصرية.