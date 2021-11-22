"بيئة رنية" تطلق حملة توعوية عن المضادات الحيوية

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أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية المهندس محمد بن سعد السبيعي استمرار فعاليات الحملة التوعوية "بالمضادات الحيوية" بحملات إرشادية تستهدف توعية مربي الماشية بخطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية للحيوانات وأهمية الترشيد في استهلاك المضادات الحيوية البيطرية ومدى خطورتها وآثارها الجانبية وما يترتب على الاستخدامات الخاطئة لها والقواعد الرئيسية المتبعة عند استخدامها.

ونوه المهندس السبيعي بوجود جولات ميدانية على المنشآت البيطرية الخاصة وأسواق الماشية والطيور ومزارع الدواجن لرفع الحس التوعوي لدى العامليين في الحقل الطبي البيطري مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة .

وأضاف السبيعي أنه ستقام ندوة إرشادية عن سوء استخدام مضادات الميكروبات يوم الثلاثاء وأيضًا هنالك جولات إرشادية علي أسواق الماشية يوم الأربعاء وتوزيع نشرات إرشادية عن طريق الباركود للإرشاد البيطري والوقاية من سوء استخدام المضادات الحيوية .