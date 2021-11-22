مدرب "بوهانج ": تعبنا حتى وصلنا للنهائي القاري أمام الهلال.. واللاعب "سين": تعرفنا على المنافس أكثر

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خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالنهائي الآسيوي

قال مدرب فريق بوهانج الكوري، قبل لقاء الهلال السعودي المرتقب، غداً الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021 في العاصمة السعودية الرياض: " نحن متحمسون جداً للقاء، وأنا كلاعب سابق عشت التجربة الفوز بالبطولة، والشعور داخل غرفة الملابس جميل جداً لأننا تعبنا حتى وصلنا للنهائي القاري.

وأضاف "كيم " خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين: "نحن جاهزون للقاء وأنا واثق من فريقي، وتطورنا كفريق وتجاوزنا بعض المعوقات التي واجهتنا بالبطولة، واللعب على أرض الهلال سيشكل ضغطًا علينا.

وعن الغيابات في صفوف الفريق قال "كيم ": هذا السؤال تكرر كثيراً هذا الموسم، فلم نلعب مباراة هذا الموسم بكامل اللاعبين لذلك نحن متعودون على الغيابات.

من جانبه امتدح لاعب بوهانغ "سين جي هو" فريق الهلال قائلاً : "الهلال من أفضل الفرق في آسيا، وله تاريخ كبير. وقبل البطولة لم أكن أعرف عن الهلال الكثير، لكن تجهيزاتنا للمباراة جعلتنا نعرف الهلال أكثر والذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم".