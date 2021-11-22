محافظ بني سويف يوجه بسرعة تفعيل «فيزا تكافل وكرامة» لسيدات خلال جولته الميدانية

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كلف الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإثنين، المسئولين بسرعة تذليل المعوقات لتشغيل فيزا تكافل وكرامة إحدى السيدات التي التقت بالمحافظ خلال جولته اليوم ،واستمع لشكواها التي التمست فيها حل المشكلة، حيث أن الفيزا متوقفة ولم تستطع صرف المعاش.

وتواصل رئيس المدينة «هاني الجويلي»بمسئولي التضامن لبحث المشكلة وحلها، موجها رئيس قرية بياض العرب بمتابعة ذلك، والذي أفاد بأنه تم حل المشكلة، وتم تسليم الفيزا المفعلة للمواطنة، حتى تتمكن من صرف معاشها المستحق.

كان محافظ بنى سويف تفقد توزيع فيزا تكافل وكرامة الجديدة (فيزا ميزة) والتى يبلغ عددها 185 ألف فيزا بقيمة تصل إلى 12 مليون جنيهاً تستهدف الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، موجهاً بالمتابعة الميدانية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بحيث يتم تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين وعدم حدوث تكدسات وزحام مع ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية.

وأفادت وكيلة الوزارة أنه يجرى حالياً توزيع الفيز بالواحدات القروية وإدارات ووحدات التضامن الاجتماعى وعن طريق عدد من الجمعيات الأهلية التابعة للمديرية وأنه خلال يومين سيتم الانتهاء من توزيع الفيز على كل المستحقين.

كما وجه المحافظ وكيلة الوزارة ببذل قصارى الجهد فيما يتعلق تحديث فيز كرامة للفئات المريضة بمرض مزمن وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك فيما يتعلق بالكشف الطبى المطلوب، مشدداً على التنسيق الدائم واليومى مع الوزارة في هذا الملف الحيوى والاطمئنان على أن الجميع قد تمكن من صرف المعاش المستحق.