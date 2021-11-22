وزير النقل: إنشاء مسارات لـ«أتوبيس BRT» على الطريق الدائري

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية، الإثنين، لمتابعة التقدم في أعمال تنفيذ مشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

بدأت الجولة بمتابعة تنفيذ المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى طريق الاسكندرية الزراعى، إذ تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، والانتهاء من كوبرى عدلى منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً والذى يساهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبرى للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج ثم تابع الوزير ربط الطريق الدائرى بمحور الطوارئ، حيث تم الانتهاء من الكوبرى أعلى محور الطوارئ، وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الإزالات المتعارضة، وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائرى لخدمة أهالى جسر السويس ومدينة السلام.

كما تم تفقد وزير النقل يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبرى المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5 %، والذى سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائرى وشارع المرج، ويعبر الكوبرى أعلى محطة الصرف الصحى ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج وكذلك تفقد أعمال كوبرى مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 97% حيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالى، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد- بلبيس الإسماعيلية الزراعى، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الأسفلت في المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى الاسكندريه الزراعى كما تم متابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوى لتحقق السيولة المرورية المطلوبة وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام باعمال النيوجرسى والتنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدار 24ساعة وكذلك أعمال النظافة على مدار الساعة والاهتمام باللوحات الإرشادية والاستغلال الامثل للمساحات أسفل الكبارى وطرحها للمستثمرين والالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكى ( ITS ) وكذلك خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائرى.