  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خوان براون يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون

Print
خوان براون يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون خوان براون يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الأرجنتيني خوان براون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الثلاثاء، لحساب الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت القائمة ٢٠ لاعبا وهم:-

في حراسة المرمى: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد هاشم، محمد عمار، محمد نصر، عصام صبحي، أحمد عيد، محمد دسوقي.

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود دونجا، عماد حمدي، عمر الوحش، أحمد مصطفي، محمد عادل، محمد صادق، عبد الرحمن مجدى ،محمد الشامي، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: شكرى نجيب، شيلونجو.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة