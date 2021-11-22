خوان براون يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون

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أعلن الأرجنتيني خوان براون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الثلاثاء، لحساب الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت القائمة ٢٠ لاعبا وهم:-

في حراسة المرمى: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد هاشم، محمد عمار، محمد نصر، عصام صبحي، أحمد عيد، محمد دسوقي.

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود دونجا، عماد حمدي، عمر الوحش، أحمد مصطفي، محمد عادل، محمد صادق، عبد الرحمن مجدى ،محمد الشامي، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: شكرى نجيب، شيلونجو.