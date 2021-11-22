«بنتك في عنيا».. رجاء حسين في وداع سهير البابلي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت الفنانة رجاء حسين، خلال مراسم دفن الفنانة الكبيرة سهير البابلي، إن الراحلة رفيقة دربها وزميلتها في مشوار المسرح المصري، وهي تكبرها بعام واحد.

وأضافت أنها عاشا سويًا طيلة العمر، لافتة أنها زهدت في أخر أيامها كانت تقرأ القرآن وتصلي، مشيرة إلى أن بعض الناس ظلموها حينما قالوا أنها اتحجبت بهدف الفلوس لكن الله هداها من عنده، سهير ست عظيمة وباقية لا تموت، وأوعدك بنتك في عينيا طول ما أنا عايشة يا سهير.

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ونشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.