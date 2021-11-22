أمريكا: 5 قتلى و40 جريحا في اقتحام سيارة عرضا ميلاديا

★ ★ ★ ★ ★

أعلنت الشرطة وقوع خمسة قتلى و40 جريحا في اقتحام سيارة حشد كان مجتمعا بمناسبة أحد عروض عيد الميلاد في ولاية ويسكنسون الأمريكية الأحد.

وقالت شرطة واكيشا حيث وقع الحادث في بيان على صفحتها عبر "فيسبوك": "نؤكد مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعين بجروح. لكن هذه الأرقام قد تتغير مع جمعنا معلومات إضافية" مشيرة إلى توقيف شخص على ذمة التحقيق.

ووقع الحادث الأحد قرابة الساعة 16,30 (الساعة 22,30 ت غ) في هذه المدينة حيث ينظم عرض بمناسبة عيد الميلاد سنويا.

وقال قائد الشرطة دان تومسون خلال مؤتمر صحافي "كان عرض الميلاد في واكيشا جاريا عندما اقتحمت سيارة رباعية الدفع الحواجز من الجانب الغربي متجهة إلى الشارع الرئيسي".

وأضاف "صدمت السيارة أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال وثمة جرحى أيضا جراء الحادث".