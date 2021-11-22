بعد تحذير الصحة العالمية.. هكذا تتجنب الإصابة بـ كورونا في الشتاء

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بينما حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأوروبا، هانس كلوجهولن، من نصف مليون وفاة متوقعة بحلول مارس المقبل ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار الفيروس المستجد، وبينما تتجدد مخاوف ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا»، بحلول فصل الشتاء، نستعرض كيف يمكن تجنب الإصابة بالفيروس المستجد في الشتاء.

تستند الإجابة على هذا التساؤل إلى سلوك الفيروسات الأخرى؛ لكن العلم يميل للإجابة بـ«نعم»؛ فثمة أربعة أنواع أخرى تنتمي لعائلة فيروسات كورونا، تتسبب في ظهور أعراض البرد الشائعة، وجميعها تجد سهولة أكثر في الانتشار في فصل الشتاء.

ونقل تقرير سابق لشبكة «بي بي سي» الأمريكية، عن البروفيسور، ريتشل لاو، الباحثة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، قولها إن :«موجات انتشار فيروس كورونا قد تكون قد تكون موسمية، قياسا على سلوك أنواع فيروسات الأخرى التي تميل إلى أن تكون ذروة تفشّيها في فصل الشتاء».

وتضيف الباحثة أن :«آليات انتشار هذه الفيروسات بشكل أكبر في فصل الشتاء وما إذا كانت تتعلق بحالة الطقس أم بالسلوك البشري لا تزال غير واضحة.«

وحسب تقري المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ في المملكة المتحدة تتعايش كل الفيروسات خارج الجسم بشكل أفضل عندما يكون الطقس باردا،، ومع شمس الشتاء الخافتة، يقلّ ضوء الأشعة فوق البنفسجية الذي يعوق نشاط الفيروسات، ما يسهم في انتشار الفيروسات، لا سيما مع لجوء معظم الناس إلى تغلق النوافذ وتقلليل مصادر التهوية هربًا من البرد القارص، وكلها عوامل مهيِّئة لتفشّي فيروس كورونا.

ومع تجدُد المخاوف من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» بحلول فصل الشتاء، نستعرض في السطور التالية أبرز النصائح لتجنب الإصابة

ويذهب معظم العلماء إلى أن فيروس كورونا «موسمي»، وحسبما ذكرته صحيفة «تليجراف» البريطانية، عن إيان جونز، أستاذ علم الفيروسات في جامعة ريدينج لصحيفة تنتقل عائلة فيروسات كورونا عن طريق قطرات الماء في التنفس، التي تجف بشكل أسرع في الظروف الأكثر حرارة وجفافاً مع مزيد من ضوء الأشعة فوق البنفسجية، والعكس صحيح في الشتاء، لذلك تنتشر هذه الفيروسات بسرعة أكبر.

وبينما تشير عدة تقارير إلى أن فيروس كورونا ينتعش في المناخ البارد؛ إذ وجدت إحدى الأوراق البحثية، بالاعتماد على تحليل بيانات 7000 مريض تم إدخالهم إلى المستشفى كمصابين بـ«كوفيد- 19» في ثماني دول، أن معدل الوفيات انخفض بنحو 15 في المائة لكل ارتفاع درجة مئوية في درجة الحرارة، إلا أن الخبراء يعتقدون أن التغيير السلوكي قد يشكل درعًا واقيًا من الإصابة بالفيروس المستجد، عبر اتباع بعض الإرشادات سنوجزها في التالي

القناع.. الدرع الأكثر فعالية

فيما تلزم بعض البلدان مواطنيها بتلقي اللقاحات إلا اتباع الاجراءات الاحتازية كارتداء القناع، وإلتزام التباعد وغسل اليدين، لا تزال الدرع الأكثر فعالية في مواجهة الفيروس المستجد. وبحسب نصائح علماء الأوبئة: «يجب تغيير الأقنعة بانتظام،؛ لضمان الخفاظ على فعاليتها»

وفق منظمة الصحة العالمية تزداد فرص الإصابة بالفيروس المستجد في الأماكن المغلقة؛ لذلك، فإن التهوية المستمرة تقلل من مخاطر الإصابة بالفيروس.

تشير الأبحاث إلى أن الأطعمة المضادة للأكسدة تسهم في الحماية من أعراض «كوفيد- 19» الشديدة؛ إذ وجدت دراسة هندية آثارًا وقائية للعناصر الغذائية مثل الزنك وفيتامين (ج) والكركم والبروبيوتيك. كذلك ينصح الخبراء بتعزيز صحة الجهاز المناعي عبر تناول نظام غذائي صحي، وممارسة أنشطة بدنية، والحصول على قدر كاف من النوم.