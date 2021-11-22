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دخلت النمسا في إغلاق على مستوى البلاد، اليوم الإثنين، في محاولة لاحتواء إصابات فيروس كورونا المتصاعدة، ويأتي الإغلاق مع تضاعف متوسط الوفيات اليومية 3 مرات في الأسابيع الأخيرة، بينما حذرت بعض المستشفيات من أن وحدات العناية المركزة لديها تصل إلى ذروة طاقتها الاستيعابية.

وقال مسؤولون إن الإغلاق سيستمر 10 أيام على الأقل، لكنه قد يمتد إلى 20 يوما. لن يتمكن الناس من مغادرة منازلهم إلا لأسباب محددة، بما في ذلك شراء المواد الغذائية أو الذهاب إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة.

وكان قد أعلن المستشار النمساوي، ألكسندر شالنبرج الأسبوع الماضي أن بلاده ستطبق قواعد خاصة باللقاح بدءا من أول فبراير القادم، دون تقديم أي تفاصيل حول عمل التفويض، لكن الحكومة قالت إن الأشخاص الذين لا يلتزمون بالتفويض والقواعد سيواجهون غرامات، وفقا للوكالة الفرنسية.