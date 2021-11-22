  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

النمسا تدخل في إغلاق عام لاحتواء إصابات المتصاعدة

Print
النمسا تدخل في إغلاق عام لاحتواء إصابات فيروس كورونا المتصاعدة النمسا تدخل في إغلاق عام لاحتواء إصابات المتصاعدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخلت النمسا في إغلاق على مستوى البلاد، اليوم الإثنين، في محاولة لاحتواء إصابات المتصاعدة، ويأتي الإغلاق مع تضاعف متوسط الوفيات اليومية 3 مرات في الأسابيع الأخيرة، بينما حذرت بعض المستشفيات من أن وحدات العناية المركزة لديها تصل إلى ذروة طاقتها الاستيعابية.

وقال مسؤولون إن الإغلاق سيستمر 10 أيام على الأقل، لكنه قد يمتد إلى 20 يوما. لن يتمكن الناس من مغادرة منازلهم إلا لأسباب محددة، بما في ذلك شراء المواد الغذائية أو الذهاب إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة.

وكان قد أعلن المستشار النمساوي، ألكسندر شالنبرج الأسبوع الماضي أن بلاده ستطبق قواعد خاصة باللقاح بدءا من أول فبراير القادم، دون تقديم أي تفاصيل حول عمل التفويض، لكن قالت إن الأشخاص الذين لا يلتزمون بالتفويض والقواعد سيواجهون غرامات، وفقا للوكالة الفرنسية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح «فايزر»

الحكومة توافق على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح «فايزر»

«النواب» يوافق على 4 اتفاقيات بين الحكومة وبنك أبوظبي الأول

«النواب» يوافق على 4 اتفاقيات بين الحكومة وبنك أبوظبي الأول

مأساة أهالي «زكي فاضل» بعد احتجاز 9 من ذويهم بليبيا ومطالب بتدخل الحكومة (فيديو)

مأساة أهالي «زكي فاضل» بعد احتجاز 9 من ذويهم بليبيا ومطالب بتدخل الحكومة (فيديو)

«المتحور الجديد».. تحذير برلماني من التهاون في الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

«المتحور الجديد».. تحذير برلماني من التهاون في الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا