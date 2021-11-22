مصرع وإصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بشبرا الخيمة

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لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرين في تصادم سيارتين ميكروباص، أعلى الطريق الدائرى بمنطقة نزلة مسطرد، وتم نقل الجثتان والمصابين إلى مستشفى قليوب وناصر العام في شبرا الخيمة وتحرر المحضر اللازم وتلت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية إخطارا من اللواء امجد محفوظ مدير الادارة العامه لمرور القليوبية يفيد ورود بلاغ أعلى الدائري نزلة مسطرد تصادم سيارتين ميكروباص نتج وفاة شخصان وإصابة ٧ وانتقلت قوات الامن لمكان الحادث وتبين تصادم سيارتين.

وجثتين تم التوجه إلى مستشفى ناصر العام حسين خضراوى محمد عبدالودود 29سنة وجثة مجهولة وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة كما اصيب 7 أشخاص أخرين وهم بولس حنا موريس 34سنة ورشا عبدالنبى سالم 40 سنة وحسام خالد محمد 25سنة ومحمد فؤاد سعيد عبدالله 26سنة وايمان ايمن على 18سنة ربة منزل واحمد السيد عبدالفتاح 55سنة ورامى محمد موسى 30سنة.

وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.