بعد سيف الإسلام.. 3 مرشحين من معسكر القذافي بالانتخابات الرئاسية الليبية (تقرير)

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قبيل ساعات من غلق باب الترشح، للانتخابات الرئاسية الليبية، ومع حالة الجدل المثارة حول ترشح نجل الرئيس الليبي السابق، سيف الإسلام القذافي، كونه مطلوبًا للمحكمة الجنائية الدولية، بلغ عدد للمتقدمين للسباق الرئاسي من أعمدة نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي السابق، ثلاثة مرشحين للتنافس على أصوات قبائل ومؤيدي هذا النظام، في خطوة يراها البعض مفاجئة، فيما يرى البعض أن نظام القذافي يدفع بأوراق احتياطية في حال جرى رفض أوراق القذافي الابن.

وفي التقرير التالي نستعرض جانبًا من المعلومات المتاحة عن رجال القذافي الثلاثة المرشحون لخوض السباق الرئاسي المقبل.

سيف الإسلام القذافي يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في ليبيا - صورة أرشيفية

بينما كان، سيق الإسلام القذافي أو القذافي الابن_أول المتقدمين للسباق الرئاسي الليبي من صفوف نظام والده، عقب سنوات من العمل السياسي في الخفاء تحدثت عنها العديد من الصحف كالنيويورك تايمز الأمريكية ولومند الفرنسية، التحق بالقائمة التي تحسب على نظام والده مرشحان جديدان يعدان من الأعمدة الأساسية بعهد والده، العقيد معمر، في خطوة يراها البعض مفاجئة كونها تزاحم على أصوات القبائل الليبية المؤيدة لنظام القذافي فيما يراها البعض الآخر تدارك لفرصة هذا النظام في حال جرى رفض أوراق ترشح القذافي الابن؛ كونه مطلوبًا للجنائية الدولية.

وانضم للسباق الرئاسي الليبي البشير صالح، الذي يوصف بأنه الصندوق الأسود للقذافي الذي يمتلك مفاتيخ خزانة أموال واستثمارات عائلة القذافي في إفريقيا، ومحمد أحمد الشريف، الذي تقلد لسنوات منصب وزير التربية والتعليم، وشغل كذلك منصب الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية.

ونقلت صحيفة صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في يوليو الماضي، عن سيف الاسلام المتواري عن الأنظار منذ حوالي 10 سنوات يدرس الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، علما أن بعض العوائق القانونية تحول دون ذلك، لا سيما مسألة ملاحقته من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

في السياق ذاته نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، تقريرًا حول إعادة بناء القذافي الابن بناء نظام والده وسعيه ترميم علاقات هذا النظام مع الجانب الأوروبي، بمساعدة دبلوماسي فرنسي سابق، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما أكده ترشح القذافي الإبن رسميا_ للانتخابات الرئاسية.

بينما أثيرت حالة من الجدل في الأوساط الليبية إثر الإعلان عن ترشح القذافي الابن، أوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، في بيان لها الاربعاء الماضي، أن تقديم طلبات الترشح لا يعني بالضرورة قبولها كون القوائم لا تزاللا «قوائم أولية» سيتم النظر في صحتها، مضيفة أنه عقب تلقي الطلب سيتم التحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه.

يأتي ذلك بعدما نقلت قناة «ليبيا الأحرار» الأحد الماضي عن المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، قوله في حديث لها: «سيف الإسلام القذافي صادر بحقه أمر قبض منذ 2011 وما زال ساريا، في إشارة إلى أن ترشح القذافي الابن قد يكون غير دستوري

وقبيل غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، وصل المرشح البشير صالح، المدير السابق لمكتب القذافي، الذي يوصف بأنه الصندوق الأسود له لذي يمتلك مفاتيخ خزانة أموال واستثمارات عائلة القذافي في إفريقيا.

وشغل صالح منصب مدير مكتب العقيد معمر القذافي قبل ثورة 17 فبراير، ورئيس محفظة إفريقيا الاستثمارية، وتعرض في فبراير 2018 إلى محاولة اغتيال عندما كان يقيم في جنوب إفريقيا.

بشير صالح

وصل صالح قبل أقل من أسبوع إلى الجنوب الليبي، بعد أن غادر البلاد إثر سقوط نظام القذافي. ويُعد بشير صالح، أحد أعمدة نظام حكم معمر القذافي منذُ عام 1969، ويصفه الليبيون بـ«الرجل الغامض»، فكل ما يُعرف عنه قبل ثورة فبراير عام 2011، أنه شغل منصب محافظ فزان عام 1974 عدة أعوام، قبل أن ينخرط في حملة أطلقها القذافي لتحويل السفارات الليبية في الخارج إلى مكاتب شعبية نهاية سبعينيات القرن الماضي.

وفي عام 1990 كُلف بمنصب أمين العلاقات الخارجية بمؤتمر الشعب العام (البرلمان)، بينما شغل منصب رئيس جهاز المراسم العامة (1994 – 1998)، كما تولى إدارة مكتب القذافي الخاص عام 1998، ليظهر بعدها في العديد من المناسبات والزيارات بجانب القذافي خلال زيارته إلى أفريقيا وخلال تأسيس ”الاتحاد الأفريقي“.

وكان صالح الرجل الأمين على توجه القذافي نحو أفريقيا، إذ أدار محفظة أفريقيا للاستثمار، التي كانت الذارع المالية لسياسيات القذافي في تلك القارة الأفريقية.

وبحكم عمله في العديد من الدول الأفريقية، ربط صالح علاقات دبلوماسية وطيدة مع فرنسا، وشكّل حلقة الوصل بين القذافي والإليزيه لسنوات، حتى إن شهادته اعتبرت من أهم الشهادات في التحقيقات، التي أجريت حول حملة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عام 2007، وأسرار تمويلها من قبل القذافي

واعترف ساركوزي في أحد تصريحاته بشهر إبريل عام 2012، أن ترحيل صالح من ليبيا «تم بالتوافق التام مع رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي حينها مصطفى عبدالجليل»، مشيرًا إلى أنه «موجود في فرنسا».

بشير صالح

وفر صالح من فرنسا عقب تصريحات ساركوزي بشهرين تقريباً، وسافر إلى جنوب أفريقيا، ولفتت تحركاته في جنوب أفريقيا أنظار الأمم المتحدة، التي أصدرت قرارات بتجميد أموال ليبيا في الخارج.

وبحسب تقرير خبراء الأمم المتحدة لعام 2017 فقد جرت محاولات استخدام تلك الأصول المخفية لدفع ثمن صفقة أسلحة لصالح شركة «دنيل» للأسلحة في جنوب أفريقيا، كاشفة النقاب عن أن تلك الأسلحة تتضمّن 150 طائرة«هليوكبتر» و180 سيارة من طراز «كاسبير» ضد الألغام، و450 مركبة مدرعة.

وفي الـ14 من شهر نوفمبر الجاري، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية تُظهر لحظة وصول بشير صالح على متن طائرة خاصة إلى مطار سبها جنوب البلاد، في وقت شكك فيه الكثير من المتابعين في صحة تلك المقاطع واعتبروا أنها قديمة.

من جهة أخرى التحق وزير سابق في نظام القذافي، بغمار المنافسة، وهو محمد أحمد الشريف، الذي تقلد لسنوات منصب وزير التربية والتعليم، وشغل كذلك منصب الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية، وهو أيضًا المدير السابق لمكتب القذافي وصندوق أسراره الأسود.

واختُير الشريف في 17 يوليو 1972 وزيرًا للتربية والتعليم، كما تولى خلال عقد السبعينيات رئاسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وقد بقي في المنصب حتى الأول من يناير 1880، وعُيِّن أمينًا لجمعية الدعوة الإسلامية، واستمر في منصبه حتى العام 2011، وبعدها صدر حكم بحبسه 12 عامًا، وأُودع في سجن الهضبة في طرابلس، قبل أن يغادره في يونيو العام 2016 إثر إلغاء المحكمة العليا الحكم، ليتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان في حينه.

محمد أحمد الشريف

ووفق بيانات رسمية كشفتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تباعًا فإن إجمالي عدد المرشحين لخوض السباق الرئاسي في الانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة، بلغ 61 مرشحا، موزعين على 3 مكاتب للمفوضية في ليبيا.

وفي التالي نرصد المرشحين لخوض السباق الرئاسي، الواردة أسمائهم في بيانات المفوضية العليا للانتخابات الليبية، كونهم تقدموا رسميا منذ فتح باب القبول حتى مساء الأحد، هم حسب ترتيب تقديم الطلبات:

عبدالحكيم على بعيو- سيف الإسلام معمر القذافي- أسعد محسن زهيو- فيضان عياد حمزة- السنوسي عبدالسلام السنوسي- محمد أحمد المزوغي- عبدالله أحمد ناكر- فتحي حمد بن شتوان- خليفة بلقاسم حفتر- عبدالحكيم ضو زامونه- على زيدان- محمد أحمد الشريف- محمد على الشريف- عارف على النايض- أحمد عمر معيتيق -عثمان عبدالجليل -عبدالسلام يونس رحيل- فتحي باشاغا- محمد خالد الغويل- مروان عميش- عبدالحكيم أكشيم- إسماعيل الشتيوي- أسامة خير الله محمد- عقيلة صالح- ضوء عبدالله أبوضاوية- على بشير الزويك- بشير صالح الشرقاوي- المبروك محمد أبوعميد- عبدالمجيد سيف النصر- محمد الهادي الحتواش – خليفة صالح سعيد محمد – بوسيف اطوير بوسيف على- محمد عبداللطيف المنتصر – عبدالعزيز عبدالحميد الخوجة – عبدالحافظ عبدالحميد قدور- مصطفى على المجدوب- عبدالرحيم المبروك حلوم.