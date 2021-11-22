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علماء يابانيون يكشفون عن كيفية التدمير الذاتي لـ متحور «دلتا كورونا»

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علماء يابانيون يكشفون عن كيفية التدمير الذاتي لـ متحور «دلتا كورونا» علماء يابانيون يكشفون عن كيفية التدمير الذاتي لـ متحور «دلتا كورونا»

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أكد علماء المعهد الوطني وجامعة «نيجاتا» اليابانية أن متحور «دلتا» المنتشر في البلاد، يمكنه أن يراكم طفرات كثيرة في أحد البروتينات غير الهيكلية، مما يؤدي إلى «تدميره الذاتي».

وقال رئيس فريق البحث إتسورو إينو:»انتشر المتحور «دلتا» في اليابان بمعدل مرتفع وحل محل المتغيرات الأخرى، لكن مع تراكم الطفرات فيه، أصبح غير قادر على إنتاج نسخ خاصة به، وأنه يقوم بتدمير نفسه مباشرة عن طريق عملية التدمير الذاتي الطبيعي.

ووفقا للعلماء، فقد حدثت تغييرات كثيرة في المتحور «دلتا»، وخاصة في الجزء المتعلق بالبروتين المسؤول عن قدرة الفيروس على تصحيح أوجه القصور.

وتجاوزت الإصابات في العالم 256 ملايين حالة واكثر من 5 ملايين حالة وفاة.

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