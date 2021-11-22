تطور جديد في حريق غرفة عزل مرضى كورونا بـ مستشفى المهندسين.. القبض على المدير الإداري والتصريح بدفن ضحيتين (صور)

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طلبت جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الاثنين، تحريات أجهزة الأمن بشأن ملابسات واقعة حريق بغرفة عزل كورونا بمستشفى خاص في المهندسين، ومصرع عجوزين وإصابة 3 آخرين باختناق، إثر ماس كهربائي بأحد الأجهزة.

وأفادت مصادر مسؤولة، بأن الشرطة ضبطت المدير الإداري للمستشفى، وجارٍ عرضه على جهات التحقيق، لبيان دوره ومسؤوليته عن الحادث.

يأتي ذلك، في الوقت الذي صرحت به جهات التحقيق بدفن جثمان الضحيتين العجوزين، ويبلغ عمرهما نحو 70 عامًا، بعدما اتضح وفاتهما بإسفيكسا الخنق.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل أحد المستشفيات الخاصة بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وفُرض كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتبين أن الحريق نشب بالطابق الأول وامتد للثاني وتمت عمليات الإخماد.

حريق بـ غرفة عزل كورونا بمستشفى خاص في المهندسين