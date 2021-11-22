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«هموت من غيرها» لـ رامي صبري تحافظ على صدارة «يوتيوب تريند» لليوم الرابع

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«هموت من غيرها» لـ رامي صبري تحافظ على صدارة «يوتيوب تريند» لليوم الرابع «هموت من غيرها» لـ رامي صبري تحافظ على صدارة «يوتيوب تريند» لليوم الرابع

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حافظ النجم رامي صبري على صدارته لـ«يوتيوب تريند» لليوم الرابع على التوالي بأغنيته الجديدة «هموت من غيرها» والتي أطلقها مؤخرا عبر قناته الرسمية.

واحتل رامي صدارة الترتيب في وعدد من الدول العربية، كما صعد للمركز رقم 22 على مستوى العالم بعد تحقيق الكليب مشاهدات عالية وتفاعلا كبيرا على الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكان رامي صبري احتفل خلال الساعات الأولى لطرح الأغنية بتخطى الأغنية المليون الأول في مصر والوطن العربي ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» صورة لبوستر الأغنية وعلق عليها قائلا: «مليون مشاهدة وترند يوتيوب مصر والعالم العربي».

رامي صبري تريند يوتيوب

واحتفل رامي صبري بتخطى الأغنية المليون الأول في مصر والوطن العربي ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” صورة لبوستر الأغنية وعلق عليها قائلا: «مليون مشاهدة وترند يوتيوب مصر والعالم العربي».

الأغنية الجديدة تعاون فيها رامي صبري مع كل من الشاعر الغنائي أحمد المالكي والملحن شريف بدر والموزع الموسيقي أسامة الهندي

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