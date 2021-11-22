أمريكا تنعي الراحلة سهير البابلي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

نعت السفارة الأمريكية في مصر، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، والتي رحلت عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض، خلال الأسابيع الماضية.

ونشرت السفارة الأمريكية عبر موقع الصور الشهير «انستجرام»: «تنضم السفارة الأمريكية إلى أصدقائنا في مصر والعالم العربي لتنعي نجمه المسرح والسينما المحبوبة والمرأة الشجاعة الناجحة التي ستظل ذكراها ومسيرتها حاضرة في قلوب الملايين من جمهورها. وداعًا سهير البابلي».

الفنانة سهير البابلي

حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على حضور تشييع جثمان الفنانة الكبيرة سهير البابلي، واصفًا إياها بأنها «هرم من أهرامات مصر».

وقال- خلال مراسم التشييع : «فنانة من الذين جعلوا مصر هوليوود الشرق، إحدى اللاعبات التي تجعل مصر تصل إلى هذه المكانة سواء في المسرح أو التليفزيون أو السينما»، لافتًا ألى أن لها رصيدًا عظيمًا استفادت منه أجيال، وأسعدت الملايين بالشعب العربي كله، وأنها كانت أمًا وأختًا للجميع، ولا تراها إلا ضاحكة.

وأضاف: «أسعدت الملايين من الشعب العربي، واستطاعت أن تستغل فنها لطرح قضايا اجتماعية وسياسية، يمكن العديد من الكُتاب لم يكن لديهم تلك الجرأة والحضور الحي للمسرح». وتابع أنها عانت في لحظات كثيرة من الرقابة، ولكنها استطاعت أن توظف الفن في عمل هادف ينفع الناس، وحققت رسالة نفتخر جميعًا بها طوال الحياة، ونقوم بتعليمها لأجيال وأجيال، هذه هي مدرسة سهير البابلي.

توافد أقارب وأصدقاء سهير البابلي في وداعها بدء توافد عدد كبير من أصدقاء وأقارب الفنانة الراحلة سهير البابلي، قبل مراسم صلاة الجنازة عليها. وحرص عدد من صديقاتها بعمل حلقة من الذكر وقراءة القرآن لها لحين أداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر.

وكان لافتا وضع مجموعة من الورود البيضاء وباقات الزهور في استقبال المشيعين للجثمان، كما وزع بعض أقاربها «ماء زمزم» وتولوا توزيعه على الحاضرين قبل تلاوة القرآن.

ووصل جثمان الفنانة الراحلة سهير البابلي من أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، بصحبة أسرتها وأصدقاءها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر بعد قليل.

وحضرت نيفين الباقوري الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة، وزوجها الدكتور رضا طعيمة وعدد من المقربين في انتظار تشييع الجثمان وأداء صلاة الجنازة.

ويشيع ظهر اليوم الاثنين جثمان الفنانة الكبيرة سهير البابلي والتي توفيت مساء أمس عن عمر ناهز الـ86 عامًا، وذلك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.