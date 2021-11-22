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50 ألف عملية إنقاذ نفذها الدفاع المدني خلال عام

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50 ألف عملية إنقاذ نفذها الدفاع المدني خلال عام 50 ألف عملية إنقاذ نفذها الدفاع المدني خلال عام
باشرت المديرية العامة للدفاع المدني 100710 في المملكة، منها 50606 حوادث حريق، و 50104 عمليات إنقاذ، بينما نفذت 99331 جولة تفتيشية للمنشآت، وأصدرت 172411 ترخيصًا لمنشآت صناعية وتجارية وسكنية، وذلك خلال عام 1442 هـ.

ونوهت المديرية العامة للدفاع المدني بأهمية اتباع تعليمات السلامة وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية، لدورها الإيجابي في الحد من المخاطر والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.


الوطن السعودية

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