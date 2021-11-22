ارتفاع عدد المستفيدين من مركز التدريب العدلي لأكثر من 40 ألفا

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كشفت وزارة العدل عن أن عدد المتدربين ضمن برامج ودورات مركز التدريب العدلي، قد ارتفع لأكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة، وذلك خلال 2021 مقارنةً بالعام الماضي الذي سجل 13845 متدرب ومتدربة.

وأوضحت الوزارة أنه استفاد 1004 قضاة من انعقاد 36 دورة تدريبية، وبلغ عدد الدورات التدريبية للملازمين 4 دورات استفاد منها 745 ملازماً، ووصل عدد المحامين والمحاميات المستفيدين من الدورات نحو 31 ألف محام ومحامية، من خلال 649 دورة منعقدة، و51 دورة تدريبية استفاد منها 2723 كاتباً وكاتبة عدل، بالإضافة إلى عدد الدورات التدريبية للمصلحين التي بلغت 24 دورة استفاد منها 600 مصلح، فضلاً عن 169 دورة تدريبية للموظفين الإداريين استفاد منها 6458 موظفاً وموظفة إداريين.

ويضم المركز 58 قاعة تدريب و 4 قاعات للمؤتمرات، و4 معامل للحاسب الآلي، ويهدف إلى رفع كفاءة وجودة التدريب وتأهيل الفئات المستهدفة من القضاة على رأس العمل والملازمين المرشحين للقضاء وأعوان القضاة وتأهيل كتاب وكاتبات العدل وكتاب الضبط والمحامين والمصلحين والموثقين وأعضاء النيابة العامة.

ويتبنى مركز التدريب العدلي خطة تدريب تضمن تحقيق رؤية وأهداف وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية وعدلية وقانونية، مستهدفة وفق ضوابط معينة إعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية، ودراسات تطويرية للكوادر الإدارية.

كما حرص المركز على إطلاق مكتب الأعمال ليعمل على إعداد منهجية لتطوير وتأهيل القطاع القانوني للمحامين والمتقدمين لرخصة المحاماة والتوثيق والمصلحين، وحرص المركز على المشاركة في اللقاءات العلمية والندوات والمؤتمرات العدلية المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالتدريب والتطوير العدلي، بالإضافة إلى تنفيذ اللقاءات العلمية المختلفة عن طريق أفضل الوسائل الرقمية التقنية في مجال عمل المركز من مؤتمرات وندوات وفعاليات وحلقات تطبيقية وورش عمل.