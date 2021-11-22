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"#لتبقى" تقدّم نصائح لتوفير استهلاك الطاقة في "سخان المياه"

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"#لتبقى" تقدّم نصائح لتوفير استهلاك الطاقة في "سخان المياه" "#لتبقى" تقدّم نصائح لتوفير استهلاك الطاقة في "سخان المياه"
من بينها ضرورة اختيار الحجم المناسب للمنزل وفق الاستخدام

أوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "#لتبقى" بضبط درجة حرارة سخان المياه في المنزل عند 60 درجة مئوية.

وقالت الحملة: إن ذلك من شأنه أن يوفر درجة حرارة آمنة، وفي استهلاك الطاقة، كما أوصت بعمل صيانة دورية لسخان المياه؛ للتأكد من سلامته وصلاحيته للاستخدام، وعند الشراء يوصى باختيار سخان المياه الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة (المستوى الأخضر)، وكذلك اختيار الحجم المناسب للمنزل وفق الاستخدام.

ونصحت "#لتبقى" باستخدام تطبيق "تأكد" الذي يساعد المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة ، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على أجهزة سخانات المياه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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