فيديو رجل نبيل.. شاهد ما فعله من أجل امرأة عجوز

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واقعة وثقتها كاميرات المراقبة في مدينة كالينينغراد الروسية

إنه رجل إطفاء نبيل ذلك الذي أوقف سيارة الإطفاء وسط طريق مزدحم في مدينة كالينينغراد، غربي روسيا، وتعاون مع زملائه في إغلاق الطريق، ومساعدة امرأة عجوز على عبور الطريق.

وحسب موقع "لينتا. يو. آر"، حدثت الواقعة بعد ظهر يوم الاثنين 18 نوفمبر، والتقطتها كاميرات المراقبة على طريق لينينسكاي بروسبكت، في مدينة كالينينغراد.

ويظهر الفيديو امرأة عجوزًا تتوكأ على عصا، وقد وقفت على الجزيرة وسط طريق مزدحم بالسيارات في الاتجاهين، وكانت المرأة بعيدة عن مكان عبور المشاة، مما جعل من الصعب عليها عبور الطريق، حيث لا تتوقف السيارات.

وقد تصادف أن مرت سيارة إطفاء، ولمح قائدها السيدة العجوز، فتوجه ناحيتها على الفور، وعبر الجزيرة بين الاتجاهين وأوقف سيارة الإطفاء بعرض الطريق، وبسرعة النتشر ثلاثة من رجال الإطفاء، وأوقفوا السيارات، بينما كان أحدهم يأخذ بيد المرأة ويساعدها في عبور الطريق.

وقد نشرت وزارة الطوارئ في كالينينغراد فيديو الواقعة، مؤكدة أن رجال الإطفاء أحسنوا التصرف بمساعدة السيدة العجوز.

كما نشر حفيد السيدة العجوز فيديو الواقعة على انستجرام، وعبر عن شكره وامتنان الاسرة لما قام به رجال الإطفاء.