خالد مرتجي: لم أحصل على وعد من الخطيب برئاسة الأهلي

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قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات النادى النقرر لها يوم الجمعه المقبل إنه لم يحصل على وعود من أحد برئاسة الأهلي مُستقبلاً، قائلاً: الأهلي ملك للجمعية العمومية للنادي ولا أحد يمكنه أن يقوم بتوريث النادي أو منح وعود لأي شخص بتولّي أي منصب.

وواصل خالد مرتجي: الجمعية العمومية هي من تختار مجلس الادرة ورئيس النادي ولا يمكن أن يمنح أي شخص وعود من هذا القبيل.

وقال مرتجي : اختيار قائمة موحدة في الإنتخابات أمر هام وله مكاسب عديدة وهو بمثابة أحد تقاليد الأهلي من أجل تنفيذ البرنامج الإنتخابي، وواصل : صالح سليم وحسن حمدي كانا يرغبان دائماً في تنفيذ مُقترح يُفيد بالتصويت مرة واحدة للمناصب الثلاثة الكبيرة في النادي (الرئيس والنائب وأمين الصندوق) سوياً وذلك من أجل فوز أهم ثلاثة مناصب ولضمان عدم وجود مشاكل بين هذه الثلاثة الهامة.

وأوضح أن مجلس الأدارة نجح في إنهاء أكثر من 95 % من برنامجه الإنتخابي وقام بثورة إنشائية ضخمة في الفروع الثلاثة بجانب الفرع الرابع بالتجمع المقرر افتتاح المرحلة الأول منه قريباً.

وشدد مرتجي على أن محمود الخطيب رئيس النادي قام بجهود كبيرة في ملف الرعاية وحقوق البث ولا يمكن إغفال قدرة الخطيب الرائعة في إدارة مثل هذا الملف الهام الذي نجح في توريد ما يقرب من مليار جنيه للنادي ما بين الرعاية والبث.

وكشف المُرشح على أمانة صندوق الأهلي أن النادي يعمل دائماً بروح الفريق الأول وليس هناك من ينسب لنفسه اي إنجاز فنحن نتحرك جميعاً في سفينة واحدة.