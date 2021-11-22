  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شمس ساطعة وسماء صافية وإقبال سياحي بالغردقة

Print
شمس ساطعة وسماء صافية وإقبال سياحي بالغردقة شمس ساطعة وسماء صافية وإقبال سياحي بالغردقة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الطقس الخريفي المعتدل وشمس ساطعة وسماء صافية ورياح خفيفة، اليوم الاثنين، بمدينة الغردقة.

هربًا من برودة الشتاء والثلوج، جاء المزيد من السياح لقضاء الإجازات في ، إذ شهدت الحركة السياحية بمدينة الغردقة انتعاشة سياحية مع بدء موسم السياحية الشتوي واستقبال وفود سياحية من أوروبا وروسيا، مع تزايد الإقبال من السائحين الروس على قضاء الإجازات في منتجعات الغردقة.

ورصدت «المصري اليوم» تواجد واقبال السائحين في رحلات جولات المدينة التي تشمل المعالم السياحية والأسواق والمتاحف بالغردقة.

كما شهدت الرحلات البحرية على اللنشات السياحية، إقبالاً من السائحين لزيارة شواطئ الجزر والمحميات الطبيعية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدرب لبنان: مجموعتنا الأقوى بسبب منتخبي مصر والجزائر

مدرب لبنان: مجموعتنا الأقوى بسبب منتخبي مصر والجزائر

هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون

«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون

مستشار الرئيس: مصر لا تحتاج أن يكون تطعيم كورونا إجباريًا الآن

مستشار الرئيس: مصر لا تحتاج أن يكون تطعيم كورونا إجباريًا الآن