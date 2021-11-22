شمس ساطعة وسماء صافية وإقبال سياحي بالغردقة

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سادت حالة من الطقس الخريفي المعتدل وشمس ساطعة وسماء صافية ورياح خفيفة، اليوم الاثنين، بمدينة الغردقة.

هربًا من برودة الشتاء والثلوج، جاء المزيد من السياح لقضاء الإجازات في مصر، إذ شهدت الحركة السياحية بمدينة الغردقة انتعاشة سياحية مع بدء موسم السياحية الشتوي واستقبال وفود سياحية من أوروبا وروسيا، مع تزايد الإقبال من السائحين الروس على قضاء الإجازات في منتجعات الغردقة.

ورصدت «المصري اليوم» تواجد واقبال السائحين في رحلات جولات المدينة التي تشمل المعالم السياحية والأسواق والمتاحف بالغردقة.

كما شهدت الرحلات البحرية على اللنشات السياحية، إقبالاً من السائحين لزيارة شواطئ الجزر والمحميات الطبيعية.