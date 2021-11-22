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تعرّف على القائمة.. في المركز الثاني كأفضل وجهات الغوص في العالم (صورة)

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تعرّف على القائمة.. مصر في المركز الثاني كأفضل وجهات الغوص في العالم (صورة) تعرّف على القائمة.. في المركز الثاني كأفضل وجهات الغوص في العالم (صورة)

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استطاعت السيطرة على المركز الثاني، كأفضل وجهة في العالم للغوض لعام 2021، وذلك خلال تصويت أجرته مجلة «DIVE» البريطانية، تلك المجلة التي سعت إلى كشف الآراء حول أفضل وجهات للغوص عالميًا كعادتها.

وليست تلك المرة الأولى، بل أكد الموقع الإلكتروني للمجلة، أن مصر لا تزال تحتل المركز الثاني منذ العام الماضي، لتؤكد على قدرتها على أن تترأس القائمة العالمية.

فيما أوضح الموقع أن البحر الأحمر أحد الوجهات المميزة والخاطفة للأنظار للغوص، ويجذب الممارسين والهواه من دول العالم، وذلك لكثافة الشعب المرجانية وألوانها والحيوانات البحرية كذلك المناظر الخلابة.

احتلت إندونيسيا المركز الأول في القائمة وفي المركز الثالث المكسيك ويليها ماليزيا ثم تأتي جزر المالديف، فيما لم تتحتل أي من الدول العربية القائمة.

أما المملكة المتحدة احتلت المركز الـ16، والولايات المتحدة الأمريكية حصلت على المركز الـ18 وسبقتهما أستراليا وحصلت على المركز الـ 12 بين لائحة أفضل الوجهات للغوص.

يذكر أن شواطئ البحر الأحمر بين 2008-2010 حصلت على المركز الأول في الغوص والأنشطة البحرية، ضمن استطلاعات الرأى في السوق الانجليزي.

المصرى اليوم

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