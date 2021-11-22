يوم ثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة المنوفية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال فرع ثقافة المنوفية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا، برئاسة أحمد درويش، يوم ثقافي ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون بين بيت ثقافة بركة السبع ونادي الاتحاد الرياضي تحت عنوان «ثقافة وطاقة مش إعاقة ٤».

بدأ الاحتفال بتلاوة عطرة لبعض آيات الذكر الحكيم من القرآن الكريم، تلاها افتتاح معرض فن تشكيلي لفنانة من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي عرضت عدد من الأعمال الفنية الرائعة التي نالت إعجاب الحضور، كما قدم مواهب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مسرحية «رد الجميل».

وفي كلمته، أكد مدير عام الفرع على اهتمام وتشجيع الهيئة العامة لقصور الثقافة بدمج ذوي القدرات الخاصة بالمجتمع وتكريمهم على نجاحاتهم وتفوقهم على اعاقتهم، وفي الختام تم توزيع عدد من الدروع وشهادات التقدير على بعض الشخصيات تقديرا لمجهوداتهم وتعاونهم مع الثقافة في دعم ذوي الهمم وعلى الأطفال المشاركين في العرض المسرحي، وجاءت الفعاليات بحضور عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية والثقافية بالمحافظة.