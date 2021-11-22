انطلاق الجولة الترويجية لكأس العرب في قطر

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انطلقت اليوم الإثنين، جولة كأس العرب الذي تقام منافساته في قطر من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبرل المقبل، في 6 من ستادات كأس العالم قطر 2022.

وتشمل جولة الكأس، التي وصلت إلى مطار حمد الدولي اليوم الإثنين، عددا من مدارس ووزارات ومؤسسات الدولة، إلى جانب أبرز المعالم والمواقع السياحية، بهدف الترويج للبطولة، وتشجيع الجمهور على حجز تذاكر المباريات.



وقالت السيدة فاطمة علي النعيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: "يزداد حماسنا يوما بعد آخر مع اقتراب موعد انطلاق أولى منافسات كأس العرب.

وأضافت،ـسعداء برؤية كأس العرب تصل إلى قطر، والانتقال في جولة بأنحاء البلاد لتشجيع الجماهير على الاستمتاع بتجربة فريدة خلال فترة البطولة.

وأشارت النعيمي إلى أن تصميم الكأس ومراعاة تضمينه رموزا مستوحاة من الثقافة العربية، يعزز هوية البطولة، ويُكسبها طابعا عربيا يميزها عن غيرها من الأحداث الكروية.

وأضافت،كأس البطولة قطعة فنية تُجسد تقاليدنا وموروثنا العربي، ولا شك أن جولة الكأس ستُسهم في تعريف طلبة المدارس ومرتادي الوجهات السياحية في الدولة على ما تعد به قطر عند استضافتها كأس العرب نهاية العام الجاري.

من جانبه أكد السيد جان فرانسوا باثي، مدير التسويق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بأن كأس مونديال العرب تُجسد قيمة البطولة وأهميتها، وما تمثله بالنسبة لمحبي كرة القدم في كافة أرجاء الوطن العربي.