كريم نيدفيد يرد على رسالة سعد سمير: «أكثر حد وقف جنبي»

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رد نجم فريق فيوتشر ولاعب وسط الفريق الكروي الأول بالسابق بالنادي الأهلي كريم نيدفيد على الرسالة المؤثرة التي وجهها له زميله السابق في القلعة الحمراء ورفيقه الحالي في صفوف فيوتشر سعد سمير.

وغاب كريم نيدفيد عن الأهلي لأكثر من موسمين في الفترة الماضية نتيجة الإصابات التى عانى منها اللاعب قبل أن يخرج في بداية الموسم الجاري إلى صفوف فريق فيوتشر في بداية رحلة جديدة بمسيرته الاحترافية.

وحرص سعد سمير أمس على دعم زميله عقب مشاركته في مباراة كاملة لأول مرة منذ فترة طويلة عقب الإصابة القوية في الركبة ، وكتب عبر حسابه على إنستجرام : أول ماتش كامل بعد سنتين و7 أشهر كلهم تعب وإحباط وعمليات تهد أى حد لكن بكرم ربنا وتعبك وإصرارك انك ترجع وتقف على رجلك تاني دي حاجة مش سهلة حمدلله على سلامتك يا بطل وربنا يكرمك في اللي جاي وتكسر الدنيا ان شاء الله.

وحرص كريم نيدفيد على الرد على رسالة سعد سمير وكتب بدوره خلال الساعات الماضية عبر حسابه على إنستجرام : الحمد لله يا حبيبي بس شهادة حق الفترة دي انت أكتر حد كنت جنبي وفي ضهري ربنا يخليك ليا ياخويا.