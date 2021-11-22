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"موارد القصيم" تسترد 2096280 ريالاً عبر التسويات الودية

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"موارد القصيم" تسترد 2096280 ريالاً عبر التسويات الودية "موارد القصيم" تسترد 2096280 ريالاً عبر التسويات الودية
حققت نسبة صلح بلغت 78% بين العاملين وأصحاب الأعمال

تمكنت التسويات الودية بمكاتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم من استرداد مبلغ 2096280 ريالاً خلال الفترة من شهر 2021/11/1 شهر نوفمبر حتى 2021/11/18.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم بالإنابة أحمد فهد الوتيد إن ادارة التسويات الودية بمكاتب العمل بالقصيم تمكنت من خلال تقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال من جلسات التسوية بنسبة صلح 78% والتي نفذت عن بعد.

وأشار إلى أن التسويات الودية استقبلت خلال الفترة نفسها ما يقارب على 727 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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