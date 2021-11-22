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التدهور بدأ من ولاية "".. أمريكا تُصنف ضمن "الديمقراطيات المتراجعة"

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التدهور بدأ من ولاية "ترامب".. أمريكا تُصنف ضمن "الديمقراطيات المتراجعة" التدهور بدأ من ولاية "".. أمريكا تُصنف ضمن "الديمقراطيات المتراجعة"
تدخل القائمة للمرة الأولى لكن التقييم السلبي منذ 2019

التدهور بدأ من ولاية

انضمت الولايات المتحدة للمرة الأولى إلى قائمة "الأنظمة الديمقراطية المتراجعة" بسبب التدهور المسجل في النصف الثاني من ولاية دونالد ، خصوصا على ما جاء في تقرير مرجعي حول الديمقراطيات في العالم نشر اليوم (الاثنين).

وأفاد ألكسندر هادسن أحد معدي الدراسة بأن التراجع الأمريكي مرتبط بانخفاض مؤشرات البلاد فيما يتعلق بـ"الحريات المدنية والإشراف على عمل ".

وأضاف "هادسن" أن الولايات المتحدة صُنفت في فئة "الديمقراطيات المتراجعة" للمرة الأولى هذه السنة إلا أن بياناتنا تشير إلى أن مرحلة التراجع بدأت في العام 2019 على أقرب تقدير.

وعلى الصعيد العالمي، بات أكثر من ربع سكان العالم يعيشون في ظل ديمقراطية متراجعة، وترتفع النسبة إلى 70 في المائة مع إضافة الأنظمة الاستبدادية وتلك "الهجينة" مع ميل إلى التدهور الديموقراطي المتواصل دونما هوادة منذ العام 2016 على ما جاء في التقرير السنوي منظمة "إنترناشونال أيديا" ومقرها في ستوكهولم.

وكانت قائمة الديمقراطيات المتراجعة تضم في الأساس الهند والبرازيل والفيليبين ودولتين من الاتحاد الأوروبي هما بولندا والمجر، وقد أدرجت دولة أوروبية ثالثة هذه السنة وهي سلوفينيا.

وتقيم "إنترناشونال أيديا" المؤشرات الديموقراطية منذ نصف قرن تقريبا وتتابع الوضع في غالبية دول العالم أي حوالى 160 بلدا، وهي تصنف البلدان في ثلاث فئات: الأنظمة الديمقراطية (ومن بينها الديمقراطيات المتراجعة) والأنظمة "الهجينة" والأنظمة الاستبدادية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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