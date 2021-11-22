"جارديم" يختار "المفرج" أساسيًا.. ودعم معنوي من الرئيس السابق والثنيان

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قبل موقعة "بوهانج" الآسيوية المرتقبة

قرر المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي "جارديم" الاستعانة بخدمات المدافع متعب المفرج، أمام بوهانج الكوري، غداً الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا المنتظر في العاصمة السعودية الرياض .

ووفقاً لصحيفة؛ الرياضية فإن المفرج سيعوض غياب علي البليهي الغائب عن النهائي الآسيوي بداعي تراكم البطاقات.

وسيلعب المفرج في خط الدفاع إلى جانب الكوري "جانغ" كأساسي، إلا أن بعض الجماهير الهلالية أبدت انزعاجها من هذا القرار الفني، نظراً لغياب المفرج الطويل عن المشاركة الرسمية .

وشهد تدريب الهلال، أمس الأحد، حضوراً لرئيس النادي السابق الأمير نواف بن سعد، إلى جانب اللاعبين السابقين يوسف الثنيان وياسر القحطاني، الذين حضروا لشحذ همم اللاعبين قبل موقعة بوهانج .