رفيقتها في مقاومة السرطان.. بسمة وهبة تودع أسماء مصطفى: «مسافة السكة»

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ودّعت الإعلامية بسمة وهبة، زميلتها أسماء مصطفى، التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت «وهبة» التي عانت سنوات من المرض ذاته، عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «ماكنتش أتخيل يا أسماء أن هييجي يوم وأقول الله يرحمك آخر مكالمة بينا اتفقنا أنك هتقوي وكنتي كلك أمل تخفي وقلتيلي أنا بتحسن بس القدر قرر وربنا استردك له».

وتابعت: «أنتم السابقون ونحن اللاحقون.. مسافة السكة يا أسماء بحبك وهتوحشيني».

وكان زوج الإعلامية الراحلة عضو مجلس النواب، أيمن أبوالعلا، أعلن وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، قبل ساعات، بعد صراع مع المرض وكتب عبر حسابه الشخصي بـ«فيس بوك»: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وخلال الشهر الماضي، ألمّت بالإعلامية أزمة صحية، حيث سجل أحد المسؤولين عن صفحته، قائلاً: «بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على إثرها المستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة».

وفي السابق، أشارت الإعلامية إلى أن معركتها مع السرطان «معقدة»، كما اعتذرت عن عدم الظهور أثناء تراجع حالتها الصحية.

وقالت لمتابعيها، عبر «فيسبوك»: «شكري لكل الناس الجميلة على الصفحة، ردا على سؤال تسأله كتير جدا هو أنا ليه مش بحكي تجربتي وتفاصيل المعركة مع المرض اللعين مع إن في ناس كتير عملت كده وإن ده مهم علشان غيري يستفيد؟».

واستكملت: «الإجابة ببساطة أني طبعا مقتنعة ومدركة أهمية أن مريض السرطان بيقدر يفيد غيره بتجربته وبيكون فعلا فيها أمور كثيرة وأحيانا معقدة جدا».