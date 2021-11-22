الشرقية تتسلم تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة

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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، لتحديد إحتياجاتها والتعرف على الفجوات التنموية لها، فضلاً عن وضع مؤشر التنافسية بينها والعمل على تحقيق أهدافها بتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تنفيذ المبادرات القومية حياة كريمة، وكذلك الحرص على إتباع نهج تشاركي لجهود كلا من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وشركاء التنمية تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، أناب محافظ الشرقية، الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، لحضور فاعليات اطلاق الإصدار الأول لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمحافظات، والذي أقيم بمدينة القاهرة تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وفريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمحافظين ،وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

تسلم نائب المحافظ تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة لمحافظة الشرقية، والذي يتضمن مستهدفات لأهداف التنمية المستدامة بها،ورصد الوضع الحالي بالمقارنة بتلك المستهدفات، وذلك لإلقاء الضوء على المناطق ذات الألوية والفئات المستهدفة.