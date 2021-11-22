  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الشرقية تتسلم تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة

Print
الشرقية تتسلم تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة الشرقية تتسلم تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، لتحديد إحتياجاتها والتعرف على الفجوات التنموية لها، فضلاً عن وضع مؤشر التنافسية بينها والعمل على تحقيق أهدافها بتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تنفيذ المبادرات القومية حياة كريمة، وكذلك الحرص على إتباع نهج تشاركي لجهود كلا من والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وشركاء التنمية تنفيذاً لرؤية 2030.

وفي هذا الإطار، أناب محافظ الشرقية، الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، لحضور فاعليات اطلاق الإصدار الأول لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمحافظات، والذي أقيم بمدينة القاهرة تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وفريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمحافظين ،وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

تسلم نائب المحافظ تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة لمحافظة الشرقية، والذي يتضمن مستهدفات لأهداف التنمية المستدامة بها،ورصد الوضع الحالي بالمقارنة بتلك المستهدفات، وذلك لإلقاء الضوء على المناطق ذات الألوية والفئات المستهدفة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدرب لبنان: مجموعتنا الأقوى بسبب منتخبي مصر والجزائر

مدرب لبنان: مجموعتنا الأقوى بسبب منتخبي مصر والجزائر

هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون

«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون

مستشار الرئيس: مصر لا تحتاج أن يكون تطعيم كورونا إجباريًا الآن

مستشار الرئيس: مصر لا تحتاج أن يكون تطعيم كورونا إجباريًا الآن