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منى عبدالغني عن تمسكها بالحصول على نسخة مصحف عليه اسم سهير البابلي: كانت جارتي

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منى عبدالغني عن تمسكها بالحصول على نسخة مصحف عليه اسم سهير البابلي: كانت جارتي منى عبدالغني عن تمسكها بالحصول على نسخة مصحف عليه اسم سهير البابلي: كانت جارتي

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حرصت الفنانة منى عبدالغني، حضور مراسم صلاة الجنازة وتشييع جثمان الفنانة الراحلة سهير البابلي، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحصلت «عبدالغني» خلال تواجدها على نسخة من مصحف عليه اسم الراحلة قائلة: «عايزة كل العالم يدعي لها النهاردة بقدر حبكم لها، هي كانت جارتي وهي فنانة عظيمة، ربنا يصبر أسرته، عايزة العالم كله يدعي لها ادعوا لها من قبلكم بقدر حبكم ليها، هي أم وأخت وجدة عظيمة».

كانت الفنانة سهير البابلي رحلت عن عالمنا، أمس، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا بعد تعرضها لأزمة صحية توفت على إثرها.

المصرى اليوم

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