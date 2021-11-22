من الذهب الخالص ومنقوش عليها قصيدة.. تفاصيل جائزة كأس العرب (صور)

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب عن تصميم جائزة البطولة، بعد وصول الكأس لمطار العاصمة القطرية الدوحة، وصلت الكأس إلى مطار حمد الدولي اليوم الأثنين ومن المقرر انطلاق البطولة في نهاية الشهر الجاري، الكأس مصنوعة من الذهب الخالص، بالأضافة إلى نقش كلمة «موطني» وهي قصيدة شعرية للشاعر إبراهيم طوقان كتبت عام 1934، وعلى الكأس خريطة الوطن العربي.

كأس العرب

كأس العرب

كأس العرب

من المقرر أن يشارك في بطولة كأس العرب 16 منتخبا تم تقسيمهم على 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف إلى ربع النهائي.

وتنطلق البطولة في 30 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر 2021، بمشاركة 16 فريقا تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.