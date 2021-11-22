رئيس «اقتصادية الشيوخ»: تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لحماية التعاملات في البورصة

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قال النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إن قانون الأرباح الرأسمالية الذي صدر منذ 2014، تم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، بسبب وجود عدد من المشاكل التي ظهرت بعد صدور القانون أدت لتأجيل التطبيق.

وأضاف «سري الدين» أن ما يتعلق بضريبة الأرباح الراسمالية فأن قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين في البورصة، سواء حقق المتعامل أرباح أم لم يحقق، وأن هذا كان إجراء انتقالى لحين النظر في هذه المسألة.

وأشار إلى أهمية بحث هذه المشكلة مع اقتراب تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية من أول العام المقبل، والتحصيل من مارس 2023.

وأوضح أن تأجيل القانون كان لحماية تعاملات البورصة باعتبارها البوابة الشرعية لزيادة الاستثمار المباشر وزيادة رؤوس الأموال وبوابة دخول شركات جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية في المصانع.

وقال: «في إطار قناعتنا بدور مجلس الشيوخ دعينا الجهات المعنية لمناقشة كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة ناقشنا فيها الدور الأساسي والعمل تحقيق المصلحة العامة».

و لفت إلى التوافق على تشكيل لجنة مشتركة بين جميع الأطراف والتوافق على إجراءات معينة لتطبيقها، وتابع: «لا يقتصر الأمر على مسألة تطبيق الضريبة ولكن يكون أكثر شمولًا لمناقشة المشكلات المرتبطة بهذه المسألة»