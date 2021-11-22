حفل تخرج ورشة «ابدأ حلمك» بثقافة بني سويف

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في إطار توجيهات إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، رئيس اللجنة العليا لمشروع «ابدأ حلمك»، تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة المشرف العام على المشروع، لحفل تخريج ورشة «أبدأ حلمك» على مسرح قصر ثقافة بنى سويف بفرع ثقافة بنى سويف بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان، والذى يتولى إدارته التنفيذية الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإدارته الفنية المخرج أحمد طه.

تتضمن الفعاليات تقديم فقرات فنية مميزة من المتدربين في الأغاني والاستعراضات، والمشاهد المسرحية، التي تم التدريب عليها أثناء الورشة طول فترة المشروع في مرحلته الثانية، والتي بدأ التقديم لها في أول أبريل الماضي بإجمالي 707 متقدم بين ورقي وإلكتروني، وتم قبول عدد 80 متدرب، وبدأ التدريب فيها يوم 22 أبريل الماضى.

يذكر أن القائمين على الورشة والمدربين وأعضاء لجنة الإختيار هم الفنان شادى الدالى «تمثيل»، المهندس محمود حنفى «السينوغرافيا»، الفنان تامر فتحي «الاستعراضات»، المايسترو محمد عبدالوهاب «الموسيقي»، د. محمد الشافعي «الدراما المسرحية»، الفنان أحمد أبوعميره المشرف على الفرق المسرحية النوعية.

الجدير بالذكر أن مشروع «أبدأ حلمك» أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها الهيئة ويهدف إلى تدريب شباب الفنانين على فنون المسرح بالأقاليم وإعداد الممثل الشامل، وتم تخريج دفعات المرحلة الأولى من المشروع بمحافظات أسيوط والشرقية والفيوم، واعتماد الخريجين كفرق مسرحية نوعية، ويجرى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في خمس محافظات هي «بورسعيد، الجيزة، بني سويف، كفر الشيخ، أسوان»، حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة ستة أشهر.