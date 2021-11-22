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وفاء عامر عن سهير البابلي: «تمثيلها فريد من نوعه.. لن تظهر نسخة ثانية منها»

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وفاء عامر عن سهير البابلي: «تمثيلها فريد من نوعه.. لن تظهر نسخة ثانية منها» وفاء عامر عن سهير البابلي: «تمثيلها فريد من نوعه.. لن تظهر نسخة ثانية منها»

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حرصت الفنانة وفاء عامر على وداع جثمان الفنانة الراحلة سهير البابلي، من مسجد الشرطة قبل قليل، وطلبت من الحضور الالتزام بالتباعد الاجتماعي لعدم انتشار .

وقالت «وفاء» إنها تعزي الوطن العربي كله في رحيل فنانة كبيرة، مؤكدة: «سهير البابلي لن تتكرر، كنت اعتبرها مثال وقدوة في الاحترام والأخلاق والفن، منحت الفن بسخاء، وأضافت الكثير إلى المسرح بمحتوى مميز، ومن الصعب أن يتم تقليده، فنها صعب حد غيرها يقدمه تاني، مفيش نسخة تانية من سهير البابلي».

وأضافت: «كانت مخلصة في عملها، وكانت دائمًا في تصريحاتها مؤخرًا داعمة للدولة ولمصر، مدركة لمعنى كلمة وطن، لمن أشرف بزيارتها مؤخرًا وكنت أتمنى وداعها قبل وفاتها».

المصرى اليوم

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